Крупный пожар произошел около рынка во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар произошел во Владивостоке около продуктового рынка в районе улицы Третья рабочая. Как сообщает пресс-служба администрации города, на место выехал заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло.

"Горит отдельно стоящий торговый павильон, ближе к [остановке транспорта] "Педучилище", не сам рынок. На место выехал заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, в 11:22 (04:22 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории рынка на Народном проспекте во Владивостоке. Уже через шесть минут на месте работали пожарные расчеты. На момент прибытия первых подразделений огнем был охвачен один из павильонов рынка.

На данный момент ликвидировано открытое горение на площади 200 кв. м. Проводится проливка и разборка места пожара. Всего в тушении задействовано семь единиц пожарной техники и 28 человек личного состава.