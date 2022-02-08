В многоквартирном жилом доме в Оренбуржье просела крыша и разрушились оконные проемы

ОРЕНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 16 человек из многоквартирного дома села Шарлык Оренбургской области, где, предположительно, от снега просела крыша и разрушились оконные проемы квартир, пострадавших нет. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 02:55 (00:55 мск) поступила информация, что в селе Шарлык на улице Фрунзе в двухэтажном многоквартирном доме, предположительно, просела крыша под давлением снега. В результате произошло разрушение двух и повреждение четырех оконных проемов квартиры. Всего в доме 16 квартир", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и администрации проведен поквартирный обход, эвакуированы 16 человек, из них четыре ребенка. Как отмечается в сообщении, жители разместились у родственников.

На месте происшествия продолжают дежурить сотрудники МЧС, областные спасатели, полиция. Всего от областной РСЧС на месте работают 14 человек и пять единиц техники. В доме отключили газ, воду и электричество.

"Контроль за состоянием жилого дома, дежурство на месте осуществляется силами администрации Шарлыкского района. Сегодня же будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Шарлыкского района по вопросу обследованию конструкции жилого дома и возможности дальнейшего проживания", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.