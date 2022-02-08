Склад мягких игрушек загорелся в Красноярске

ТАСС, 8 февраля. Пожар произошел на складе мягких игрушек в Красноярске на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на проспекте Газеты "Красноярский Рабочий", д. 9, поступила в 05:53 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходит возгорание на площади 500 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечено около 30 человек и 12 единиц техники.