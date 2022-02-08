Житель Новосибирска создал схему, позволившую ежедневно выводить деньги за рубеж

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбудили в отношении жителя Новосибирска, разработавшего схему, позволявшую ежедневно выводить за рубеж свыше 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, организовавшего схему по сбору денежных средств, незаконному выводу их за рубеж, а также обналичиванию на территории города", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства установили, что схему организовал получивший российское гражданство иностранец 1979 года рождения. Он собирал деньги с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконно выводил их за пределы РФ в счет оплаты товаров народного потребления.

По данным УФСБ, схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты за оказание услуг. "Вывод денег и обналичивание осуществлялись через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей", - добавили в ведомстве.