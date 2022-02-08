Глава нефтедобывающей компании в ХМАО вернул 520 млн рублей долга по налогам и сборам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор акционерного общества, осуществляющего деятельность по добыче сырой нефти, вернул в федеральный бюджет более 520 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщается на сайте СК РФ.

"В Ханты-Мансийском автономном округе принятые следователями меры способствовали возмещению в федеральный бюджет задолженности по налогам и сборам на сумму более 520 млн рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 346 млн рублей, а также пени и штрафы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении директора акционерного общества, осуществляющего деятельность по добыче сырой нефти, было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Подозреваемый для уклонения от уплаты налогов создал фиктивный документооборот с шестью предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ для общества. "При этом фактически никакие работы предприятиями не выполнялись, услуги не оказывались, товарно-материальные ценности не поставлялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 346 млн рублей налоговых отчислений за третий квартал 2019 года.

Для возмещения ущерба следователями арестованы 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 млн рублей. "Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил в бюджетную систему России более 520 млн рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 346 млн рублей, а также пени и штрафы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело прекращено, поскольку подозреваемый возместил все необходимые средства в бюджет страны.