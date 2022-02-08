Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Женщину с сыном доставили в Новосибирске после того, как их на регулируемом пешеходном переходе сбил легковой автомобиль. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

"Водитель 1977 года рождения на автомобиле Kia Rio двигался по улице Героев Революции. <..> У дома 134 по улице Героев Революции в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на маму с ребенком (мальчиком пять-шесть лет)", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП пешеходов с травмами доставили в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.