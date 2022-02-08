В Крымском районе Кубани продлили режим повышенной готовности

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в крымском районе Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий, продлен до 15 февраля. Об этом написал глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

"В Крымском районе режим повышенной готовности продлен до 15 февраля. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8 и 9 февраля в регионе прогнозируются ЧС и происшествия, связанные с сейсмической активностью, сильными осадками, подъемом уровней рек, таянием снега, высоким уровнем грунтовых вод и усилением ветра до 20 м/с.

"В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев", - отметил Лесь.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова превышал отметку в один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять. В результате паводка подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах Краснодарского края, в зону подтопления попали более одной тысячи человек.