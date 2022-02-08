В Ростове-на-Дону водитель протаранил 15 автомобилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали 29-летнего жителя Орловского района Ростовской области, который протаранил 15 автомобилей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 7 февраля на территории одного из жилых комплексов в Ростове-на-Дону. В полицию поступило обращение от жителей, которые сообщили, что водитель автомобиля Chevrolet въехал во двор многоэтажного дома и стал таранить припаркованные автомобили.

"Стражи порядка задержали водителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Проведенное медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови - 1,1 промилле. Личность водителя установлена, правонарушитель - 29-летний житель Орловского района Ростовской области. <…> На данный момент установлено, что водитель иномарки умышленно повредил 15 автомобилей. Мотивы неадекватного поведения мужчины устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задержанный ранее был лишен права управления транспортным средством по статье 12.26 КоАП РФ. На мужчину составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина к штрафу по ст. 19.3 КоАП РФ. Кроме того, рассматривается вопрос о его привлечении к ответственности в рамках ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").