Сообщение о минировании школ в Хабаровске оказалось ложным

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Представители экстренных служб проверили здания школ в Хабаровске после сообщения о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в управлении образования городской администрации.

Сообщение о минировании всех школ Хабаровска поступило на сайт регионального управления МЧС рано утром во вторник, дети в основном еще не успели прийти на занятия.

"Все проверили, опасного ничего не нашли", - сказали в управлении. Учебный процесс в части школ был сорван.

Всего в Хабаровске 70 школ.

Это уже четвертый случай с сообщениями о минировани учебных заведений Хабаровска с начала года. До этого угрозы поступали на почту администрации после начала учебного дня, проводилась эвакуация школьников и персонала. Сообщения оказывались ложными.