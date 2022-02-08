ФСБ возбудила дело после хакерских атак на государственные учреждения в Кургане

ТАСС, 8 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Курганской области по факту попытки взлома сайтов государственных учреждений, в том числе Министерства здравоохранения Чеченской Республики и Алтайского государственного университета (АлтГУ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"В отношении 35-летнего жителя города Шумихи следственным подразделением УФСБ России по Курганской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина со своего домашнего компьютера незаконно использовал вредоносную программу, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. С ее помощью хакер пытался взломать сайты Министерства здравоохранения Чеченской Республики, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг г. Иваново.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.