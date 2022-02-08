На Кубани мужчина расплатился за квартиру поддельным векселем на 15 млн рублей

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Полицейские на Кубани подозревают приезжего из соседней республики в подделке банковского векселя номиналом 15 млн рублей, которым он расплатился, покупая квартиру, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"Поступило заявление от представителя компании, выставляющей на торги объекты недвижимости, о том, что один из клиентов в счет оплаты договора купли-продажи квартиры в Туапсе дистанционно предоставил банковский вексель, вызывающий сомнения в подлинности. Установлено, что мужчина, являясь директором фирмы, занимающейся специализированным программным обеспечением, с помощью компьютерной программы изготовил поддельную ценную бумагу с заявленной стоимостью 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 44-летнего приезжего из соседней республики, банковский вексель у него изъяли, по результатам проведения экспертизы он оказался поддельным, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). На время предварительного следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.