СК арестовал счета экс-работников нефтяной компании Тюмени на сумму около 40 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи и сотрудники подразделения регионального управления ФСБ России по Тюменской области доказали причастность двух бывших должностных лиц нефтяного предприятия в Тюмени к коррупционным преступлениям, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

"В Тюмени следствие завершило расследование четырех уголовных дел в отношении двух бывших должностных лиц нефтяного предприятия, посредника и взяткодателей, обвиняемых в ряде коррупционных преступлений. Общая сумма взяток, полученных должностными лицами нефтяного предприятия через посредника, составила свыше 3 млн. рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями СК России наложен арест на имущество и денежные средства всех фигурантов уголовного дела на сумму около 40 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По версии следствия, в 2019 - 2021 годах обвиняемые использовали свое служебное положение при работе в коммерческой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит РФ. Вместе с посредником они реализовали схему получения взяток от предпринимателей: за 5-10% от суммы договора они предоставляли трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а после заключения контрактов оказывали содействие в беспрепятственной приемке и согласовании выполненных ими работ.