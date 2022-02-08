В Москве пьяный мужчина избил полицейского при задержании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пьяный мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции и несколько раз ударил его во время задержания за разбитую дверь в торговый центр Columbus на юге Москвы, а также избиение охранника. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила информация о том, что в ТЦ Columbus на Кировоградской улице неизвестные разбили входную дверь. По прибытии полицейских на место, эта информация подтвердилась. Кроме того, было установлено, что избит охранник, у него множественные ссадины на лице и груди. "Примерно в 200 м от ТЦ на дороге сотрудники полиции выявили двоих подозреваемых в содеянном, оба мужчины были пьяны, вели себя агрессивно и пытались скрыться. Во время задержания один из них несколько раз ударил ногой и рукой полицейского по лицу и голени", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что несмотря на сопротивление, мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции, ими оказались неработающие уроженцы Украины, от медицинского освидетельствования они отказались. "Старший сержант полиции после происшествия обратился в городскую поликлинику № 2, где у него были диагностированы множественные ушибы мягких тканей лица и левой голени, после оказания медицинской помощи продолжил несение службы", - добавил он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), избивший полицейского злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.