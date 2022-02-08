Бывшего милиционера из Петербурга признали виновным в убийстве студентки в 2004 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Калининский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу бывшего сотрудника милиции Олега Тена, отбывающего пожизненное заключение за жестокие убийства двух девушек более 15 лет назад. Мужчина признан виновным в еще одном аналогичном преступлении, совершенном в августе 2004 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Тену наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Наказание за установленный эпизод составило 12,5 лет колонии.

Ночью 6 августа 2004 года подсудимый, занимавшийся частным извозом, посадил в машину у станции метро "Пионерская" ранее незнакомую ему 19-летнюю девушку. По пути следования к месту назначения между ними произошла словесная перепалка, после чего Тен решил ее убить. Подъехав к одному из домов по улице Софьи Ковалевской, он напал на девушку, вытащил ее из автомобиля и, повалив на землю, нанес ей не менее 13 ударов ножом по различным частям тела. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

С 2007 года мужчина отбывает пожизненный срок за два не менее жестоких убийства, совершенных в 2005 году. Дело тогда еще действующего сотрудника милиции вызвало большой резонанс в обществе и рассматривалось судом присяжных: обе жертвы преступника, как и в установленном эпизоде, умерли от множественных колото-резаных ранений, один из трупов был изуродован, с погибших были сняты ценные вещи. Тен был арестован в январе 2006 года и вскоре после этого стал давать признательные показания, которые подтверждались многими фактами. Мотив убийств был корыстным.