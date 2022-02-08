Экс-замглавы департамента здравоохранения Смоленской области обвинили в даче взятки

ТАСС, 8 февраля. Бывшего заместителя начальника департамента по здравоохранению Смоленской области обвинили в даче взятки в крупном размере и халатности в рамках расследования уголовного дела о перебоях в поставке в 2021 году льготных лекарств для почти 76 тыс. жителей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В феврале 2021 года по факту перебоев в поставках льготных лекарств для жителей Смоленской области, страдающих диабетом, следователи возбудили уголовное дело о халатности. Отмечалось, что закупочные процедуры были проведены несвоевременно. О конкретном должностном лице, ответственном за нарушение, не сообщалось.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый занимал должность замглавы департамента Смоленской области по здравоохранению и руководил контрактной службой. С октября 2020 года по март 2021 года он не осуществил госзакупки лекарственных препаратов, необходимых для льготного обеспечения жителей региона. Как сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, в результате этого были нарушены права не менее 76 тыс. граждан, а медучреждением пришлось закупить лекарственные препараты, выписанные по рецептам врачей на сумму более 210 млн рублей.

Кроме того, в июне прошлого года чиновник отдал 500 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Смоленской области, чтобы он передал их работникам правоохранительных органов для смягчения уголовной ответственности своему товарищу. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, фигурант дела хотел помочь экс-сотруднику Вяземской полиции, который обвинялся в совершении ряда должностных преступлений.