В Петербурге прошли обыски в коммунальных и дорожных службах после жалоб на наледь и мусор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Десятки обысков прошли утром во вторник на жилищно-коммунальных предприятиях Санкт-Петербурга. Масштабный рейд был организован при участии полиции, налоговой инспекции и администрации города. На основании материалов проверок возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия. <...> На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, поводом для масштабного рейда стали многочисленные жалобы жителей на организацию очистки городских улиц от снега и наледи, а также на проблемы с вывозом мусора в течение последних месяцев.