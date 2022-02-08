Правозащитник Ионов обжалует решение суда по его иску к "Новой газете"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов обжалует решение Басманного суда, отклонившего его иск к "Новой газете" о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщил сам Ионов.

"Я подам апелляцию на это решение суда. Считаю, что суд при вынесении этого решения руководствовался не буквой закона, а политической конъюнктурой", - сказал правозащитник.

Ионов подал иск в Басманный суд Москвы из-за публикации "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". Он требует опровергнуть изложенные в ней факты, как порочащие его честь и достоинство. Суд этот иск отклонил.

Комментарием "Новой газеты" ТАСС пока не располагает.

Правозащитник Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и журналиста Романа Анина. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza (внесено в реестр СМИ-иноагентов).