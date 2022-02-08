Суд в Москве арестовал участницу Pussy Riot Алехину за демонстрацию нацистской символики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алехину за публичную демонстрацию нацистской символики в интернете. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Тверской суд признал Марию Алехину виновной по статье о демонстрации запрещенной символики в интернете (20.3 КоАП РФ). Ей назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказал адвокат. Он отметил, что обжалует данное решение.

Ранее сообщалось, что причиной административного протокола в отношении Алехиной стал ее пост в социальных сетях в 2015 году. Там изображена фотография девушек в длинных одеждах, а в подписи к ней есть текст на индийском языке с индуистскими символами - свастиками.

В понедельник Алехину задержали полицейские на выходе из отделения инспекции УФСИН по Москве, которую она посетила в рамках исполнения приговора по делу о нарушении санитарных норм в ходе акций протеста в январе прошлого года.

Алехина была приговорена к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Суд признал ее виновной по ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). Ей установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не изменять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, не выезжать за пределы Москвы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, являться в специализированный госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации.