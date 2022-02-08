В Татарстане возбудили дело из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 127 млн руб.

ТАСС, 8 февраля. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факт уклонения от уплаты налогов руководством компании "ИК ТехВент" на сумму более 127 млн рублей. На основании собранных сотрудниками полиции материалов следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"В отношении руководства ООО "ИК ТехВент" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, неустановленное лицо в период с 2016-го по 2019 год вносило заведомо ложные сведения в налоговые декларации и иные документы о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами, уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 127,2 млн рублей. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной части статьи, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.