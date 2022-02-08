В Дагестане продлили арест бывшим росгвардейцам по делу об убийстве экс-главы Новокули

МАХАЧКАЛА, 8 февраля./ТАСС/. Верховный суд Дагестана продлил арест на три месяца двум бывшим сотрудникам дагестанского управления Росгвардии, обвиняемым в убийстве экс-главы села Новокули в здании отдела полиции. Они будут находиться под стражей до 3 мая, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось, что расследование громкого уголовного дела взял на контроль глава Дагестана Сергей Меликов.

"В Верховный суд Дагестана поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемым в убийстве экс-главы села Новокули в здании отдела полиции еще на два месяца и 27 суток",- сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 6 февраля 2021 года следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), в тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Курбанов Салман и Курбанов Сулейман.

"Ранее Советским районным судом г. Махачкалы им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась, в последний раз до 6 февраля 2022 года. 8 апреля 2021 года подозреваемым предъявлены обвинения в совершении указанного преступления", - добавила Мамаева.

Постановление может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию.