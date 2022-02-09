В Хабаровске изъяли партию поддельных аксессуаров Apple

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Таможенники в Хабаровске изъяли из оборота партию поддельных аксессуаров для мобильных телефонов марки Apple, сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

По информации ведомства, специалисты нашли 333 контрафактных товара на сумму более 1 млн рублей в одном из торговых центров Хабаровска. Покупателям предлагали поддельные защитные чехлы для iPhone, беспроводные наушники AirPods, адаптеры питания, USB-кабели. Товары арестованы и изъяты из торгового оборота, а собранные материалы переданы в УМВД России по Хабаровскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного или административного дела.

По информации начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Хабаровской таможни Дмитрия Ковалева, в прошлом году прошло шесть рейдов, во время которых изъяли верхнюю и спортивную одежду, обувь, сумки, аксессуары, маркированные товарными знаками известных производителей, в частности Gucci, Nike, Adidas, Reebok, Lacoste, Puma и других.