Дело возбудили в отношении жительницы Красноярского края за избиение своей дочери

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Курагинского района Красноярского края за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Женщину подозревают в регулярном избиении своей дочери, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Несовершеннолетняя 2013 года рождения проживает совместно с матерью и младшим братом. Девочка рассказала педагогу, что ее побила мать за то, что она не хотела учить буквы. Полицейские выяснили, что женщина систематически не обеспечивала малолетнюю дочь полноценным питанием, неоднократно оставляла одну дома без присмотра, не отпускала гулять на улицу. Кроме того, женщина оказывала физическое насилие по отношению к ребенку за непослушание", - сообщили в полиции, по итогам проверки было возбуждено уголовное дело.

Проверка началась после обращения социального педагога школы, где обучалась девочка. Педагог заметила у ребенка следы побоев.

В настоящее время матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, органами опеки решается вопрос об изъятии детей из семьи.