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На Урале возбудили дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Культура"

По предварительным данным прокуратуры Свердловской области, ущерб от действий злоумышленников составил более 150 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении денежных средств возбуждено после прокурорской проверки реализации нацпроекта "Культура" в городе Артемовский (Свердловская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Артемовская городская прокуратура проверила соблюдение требований бюджетного законодательства при реализации на поднадзорной территории национальных проектов. По материалам прокурорской проверки следственными органами полиции возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2021 году за счет средств национального проекта "Культура" выполнялись работы по капитальному ремонту здания Артемовской детской школы искусств. При этом организацией использовались более дешевые и меньшие по размеру пластиковые окна, чем предусмотрено контрактом. Данный факт сотрудниками коммерческой организации был намеренно скрыт, в учреждение дополнительного образования представлены документы, содержащие недостоверные сведения о параметрах установленных пластиковых оконных блоков. Противоправными действиями бюджету Свердловской области, по предварительной оценке, причинен ущерб в размере более 150 тыс. рублей. Точный размер ущерба будет установлен по результатам экспертизы в ходе расследования уголовного дела.

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