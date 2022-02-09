Режим ЧС ввели в двух муниципалитетах Свердловской области из-за африканской чумы свиней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Режим ЧС межмуниципального характера ввели в городских округах Краснотурьинск и Карпинск Свердловской области из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

26 января в личном подсобном хозяйстве в Карпинске был выявлен падеж 82 животных. В пробах, которые были исследованы в Свердловской областной ветеринарной лаборатории, обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Источник заражения устанавливается.

"Отнести факт выявления африканской чумы свиней на территории городского округа Карпинск и возникновение угрозы распространения АЧС на территории городского округа Краснотурьинск к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в документе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС из-за распространения африканской чумы свиней с 5 октября был введен на территории Камышловского муниципального района, Камышловского городского округа, Богдановича, Сухого Лога и Пышминского городского округа, а с 15 октября - в Ирбитском муниципальном образовании, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле. Первая вспышка АЧС в Свердловской области была зафиксирована в сентябре 2021 года в хозяйстве в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной возникновения в регионе африканской чумы свиней являются пищевые отходы. 19 января было опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о снятии режима ЧС.