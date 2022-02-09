Дело возбудили по факту падения снега и льда на женщину с ребенком в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту падения с крыши снега и наледи на женщину с ребенком возбудили в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

"Следственным отделом по городу Великий Новгород следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Падение снега и наледи произошло в минувший вторник с крыши многоквартирного дома на ул. Октябрьская в Великом Новгороде. В этот момент по тротуару вдоль дома проходила женщина с коляской, в которой находился ребенок 2020 года рождения, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

"Произошел сход снежной массы и образовавшейся наледи на женщину и ребенка в коляске. В результате схода снега пострадала женщина, она получила травмы", - сообщили в ведомстве.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.