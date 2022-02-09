В ХМАО полиция изъяла более 36 тыс. пачек немаркированных сигарет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после изъятия свыше 36 тыс. пачек немаркированной табачной продукции в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщает в среду пресс-служба УМВД России по Югре.

"В Сургуте оперативниками изъята крупная партия немаркированной табачной продукции. Следователями УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки", - сказано в сообщении.

Накануне в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение от сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции о том, что на одном из дачных участков СНТ "Газовик" обнаружена крупная партия немаркированной табачной продукции. "В общей сложности оперативниками изъято почти 35 тыс. пачек различных наименований. Кроме того, при производстве обыска в одном из торговых павильонов на улице Индустриальной обнаружено еще 1,5 тыс. пачек", - сказано в сообщении.

Полицейскими установлены личности злоумышленников - это двое мужчин 1980 и 1998 годов рождения. По версии следствия, они незаконно приобрели у неустановленных лиц и хранили немаркированную табачную продукцию на сумму более 1 млн рублей для дальнейшей реализации.