В Екатеринбурге задержали за взятки полицейского из отдела наркоконтроля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу задержан, он обвиняется в получении взяток в крупном и значительном размерах. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

"Сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие"), и двух эпизодов ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие")", - сказал Шульга.

По версии следствия, с 2018-го по 2020 год обвиняемый, являясь тогда оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков одного из районных отделов полиции, получил взятку в крупном размере за непривлечение к уголовной ответственности гражданина, уличенного в незаконном обороте наркотиков, а также две взятки в значительном размере за непринятие входящих в его компетенцию мер по привлечению к уголовной ответственности еще одного гражданина, причастного к незаконному обороту наркотических средств.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полицейского вычислили сотрудники регионального УФСБ и сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. "По данному факту проводится служебная проверка. Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к установленной законом ответственности. Кроме того, за упущения в работе по профилактике антикоррупционных преступлений принципиальная оценка будет дана и непосредственным руководителям подозреваемого, о чем мы обязательно дополнительно проинформируем общественность", - уточнил он.