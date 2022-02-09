В Москве полицейского подозревают в посредничестве во взятке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудник московской полиции подозревается в посредничестве в даче взятки за незаконное решение в ходе проверки коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудник ОМВД России по Алексеевскому району получил от гражданина и передал денежные средства должностным лицам, осуществляющим проверку коммерческой организации, для принятия незаконного процессуального решения", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в случае подтверждения вины полицейского его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, он понесет наказание в установленном законом порядке. Кроме того, его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В настоящее время полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия, лица, причастные к преступлению, устанавливаются.