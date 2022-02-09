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На мусорном заводе в Москве обнаружили фрагменты тела мужчины

СК начал проверку

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку после обнаружения головы и рук мужчины при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в столице, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"8 февраля при сортировке бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в Сигнальном проезде в Москве, обнаружены фрагменты тела мужчины в виде головы и верхних конечностей. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следствие назначило медико-криминалистическую генетическую и медицинскую судебные экспертизы для установления личности погибшего.

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