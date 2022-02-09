Три человека погибли в ДТП в КБР

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в автомобильной аварии в городе Прохладном Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2107", 21-летний житель Урванского района, двигаясь по улице Свободы в направлении переулка Почтовый в городе Прохладном, выбрав скорость движения, не соответствующую погодным условиям и, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль Range Rover, дорожный знак, торговую палатку и дерево. В результате ДТП водитель и два пассажира "семерки" получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 05:00 мск 9 февраля, для ликвидации последствий ДТП привлекались пятеро сотрудников ПСЧ № 4 ГУ МЧС России по КБР. "Полиция выясняет все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.