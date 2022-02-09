Директора челябинского городского сада имени имени А.С. Пушкина задержали

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске задержали директора муниципального автономного учреждения "Горсад имени Пушкина" Игоря Клеина. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Администрация города окажет всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании данного дела", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о задержании Клеина.

Комментариями полиции и пресс-службы следственного управления СК России по региону ТАСС не располагает. По данным местных СМИ, директор подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. рублей.