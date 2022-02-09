В Волгограде организатор ячейки экстремистской организации получил тюремный срок

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Суд в Волгограде признал вину организатора деятельности ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Мужчина получил три года колонии, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

"Советский районный суд Волгограда признал организатора ячейки Колотилина М. Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что фигуранта дела также лишили права заниматься образовательной деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях на пять лет, ему назначили дополнительное наказание - ограничение свободы на один год.

Организатор и пять членов ячейки радикальных исламистов были задержаны на территории региона в 2020 году. Уголовное дело в отношении последних находится на завершающей стадии рассмотрения судом.