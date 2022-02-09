Экс-начальник орловской колонии-поселения получил тюремный срок за взятку

ТАСС, 9 февраля. Суд приговорил бывшего начальника колонии-поселения в Орловской области к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом в среду сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима и лишением права на три года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти системы ФСИН России и других правоохранительных органов. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Суд признал бывшего начальника колонии-поселения номер 3 УФСИН России по Орловской области виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Превышение должностных полномочий", "Получение взятки").