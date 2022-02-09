В Оренбурге чиновника оштрафовали на 50 тыс. рублей за вырубку тополей на берегу реки

ТАСС, 9 февраля. Ленинский районный суд Оренбурга оштрафовал чиновника на 50 тыс. рублей за незаконную вырубку 17 тополей на берегу Урала. Он возместил ущерб и высадил саженцы взамен уничтоженных деревьев, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

В мае 2021 года прокуратура Оренбурга потребовала возбудить уголовное дело о незаконной рубке деревьев после уничтожения 17 тополей в районе муниципального пляжа на берегу Урала.

"Судом установлено, что вред, причиненный преступлением интересам общества и государства, заглажен подсудимым путем добровольного возмещения ущерба в сумме 16 156 рублей и высадкой саженцев на месте вырубки. Суд счел возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимого и назначить ему судебный штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Фигурантом уголовного дела проходил заместитель директора по эксплуатации ООО "Конон". Он признал вину и раскаялся в содеянном.