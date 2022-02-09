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В Ростове-на-Дону нашли тело бывшего чиновника Росприроднадзора

Правоохранительные органы проводят проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Тело бывшего заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Ростовской области Вадима Полозова обнаружено в Ростове-на-Дону в его квартире. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Полозов найден в своей квартире, без признаков жизни", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о бывшем заместителе руководителя управления Росприроднадзора по Ростовской области.

По словам источника, по факту смерти Полозова правоохранительные органы проводят проверку. ТАСС пока не располагает официальным комментарием силовых структур по данному вопросу.

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