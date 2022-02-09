Первого из четырех подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир" арестовали в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца первого из четырех задержанных в среду подозреваемых по делу запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщил ТАСС адвокат Рефат Юнус.

"Да, Мустафаев [Марлен арестован] до 7 апреля", - сказал Юнус.

Источник ранее сообщил ТАСС о задержании в среду трех подозреваемых в организации и одного предполагаемого участника "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Позже в Центре общественных связей (ЦОС) сообщили, что ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку международной террористической организации, задержаны четверо ее участников.

Установлено, что члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, сообщили в ФСБ.