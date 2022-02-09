Житель Ленинградской области получил тюремный срок за убийство жены топором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Всеволожский городской суд Ленинградской области огласил обвинительный приговор 53-летнему местному жителю, который жестоко убил свою жену в ноябре 2020 года, используя травматический пистолет и топор. О решении суда сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

"С учетом фактических обстоятельств дела, особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил убийцу к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 1 млн рублей моральной компенсации в пользу потерпевшего - родного брата погибшей, который оформил опеку над малолетним ребенком погибшей.

Убийство было совершено 11 ноября 2020 года во всеволожском торговом центре "Лидер", где жена осужденного работала в салоне красоты. Вооружившись бесствольным пистолетом "Оса" и топором, мужчина вошел в помещение и прицельно выстрелил не менее трех раз в голову и туловище своей супруге. После того, как та упала на пол, он нанес ей еще не менее 12 ударов топором по голове и различным частям тела, отчего женщина умерла на месте. Мотивом преступления стала личная неприязнь на почве семейного конфликта.