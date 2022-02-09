На Мадагаскаре циклон "Батсираи" привел к гибели более 100 человек

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 100 человек стали на Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Батсираи", заявил депутат от округа Иконго Жан Брюнель Разафинциандраофа. Его словам приводит в среду газета Madagascar Tribune.

Разафинциандраофа утверждает, что получил данные о гибели 101 человека в пяти коммунах. Расположенный на востоке Мадагаскара округ Иконго первым принял четыре дня назад удар циклона. По словам издание, большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней.

Между тем по данным Национального бюро борьбы с последствиями природных катастроф Мадагаскара, из-за последствий тропического циклона "Батсираи" на острове погибли 33 человека. Газета отмечает, что пока в распоряжение центральных властей не поступили соответствующим образом оформленные документы о всех погибших в округе Иконго.

Циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Крупные города не пострадали, удар стихии пришелся в основном по востоку и югу страны с преимущественно сельским населением. Во многих районах разрушены жилые дома, повреждены электросети. Продвигаясь в центр Мадагаскара, "Батсираи" потерял свою силу. Циклон уже покинул территорию островного государства и движется на юг по направлению к Антарктиде.

В минувшем январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на восток, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.