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В центре Красноярска произошел пожар в здании хореографического колледжа

В результате инцидента никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в Красноярском хореографическом колледже в центре города, в борьбе с огнем задействованы более 80 человек. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

"В 20:01 (16:01 мск) поступило сообщение о пожаре в Красноярском хореографическом колледже по адресу проспект Мира, 98А. Произошло загорание бытовых вещей в кабинете на первом этаже на площади 40 кв. метров. Эвакуированы пять человек, пострадавших нет", - сообщили в главке.

Всего на борьбу с пожаром привлекается 81 человек и 23 единицы техники.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что такое число пожарных связано с тем, что возгорание происходит в центре города, где плотная застройка, задания стоят впритык друг к другу.

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