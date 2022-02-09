В Волжском спасатели эвакуируют жильцов многоэтажки из-за загоревшегося щитка

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Эвакуация жителей многоквартирного дома идет в городе Волжском Волгоградской области из-за возгорания электрощитка. Об этом в среду сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На улице 87-й Гвардейской дивизии в многоквартирном десятиэтажном доме происходит горение электрощитка. На месте работают пожарные расчеты 5-го отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Проводится эвакуация, с помощью автолестницы спасен 1 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших нет, причина пожара устанавливается.