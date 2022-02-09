В Удмуртии арестовали начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД

ТАСС, 9 февраля. Индустриальный районный суд Ижевска арестовал на два месяца начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России "Глазовский". Его обвиняют в получении взяток, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения (обвиняется в совершении умышленных особо тяжких преступлений коррупционной направленности), данные о личности обвиняемого суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - по 7 апреля 2022 года", - сказано в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий (бездействия), совершенное с вымогательством взятки").

Следствие считает, что он под угрозой привлечения к уголовной ответственности лица, распространявшего наркотики, получал от него взятки, предоставляя возможность заниматься сбытом наркотических средств, и не привлекал его к ответственности. В судебном заседании обвиняемый свою причастность к преступлениям не отрицал, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку противодействовать следствию, оказывать давление на свидетелей и скрываться он не намерен.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртии и республиканского управления ФСБ России. Министром внутренних дел по Удмуртии полковником полиции Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов ОВД, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.