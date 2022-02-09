Глава Северной Осетии взял на контроль дело об исчезновении двух человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял на контроль розыск 57-летней жительницы Северной Осетии и 43-летнего жителя Республики Ингушетия. Он обсудил с руководителями соседних регионов детали действий, предпринимаемых в связи с происшествием, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в среду.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло взял на личный контроль дело об исчезновении двух человек - 57-летней жительницы Северной Осетии и 43-летнего жителя Республики Ингушетия. Как установлено, 6 февраля 2022 года жительница Северной Осетии Джеиранидис Екатерина вместе с жителем Республики Ингушетия Арсановым Адамом, управлявшим автомобилем марки Toyota Corolla, выехала из аэропорта Грозный (Чеченская Республика) в город Беслан (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

Автомобиль был обнаружен 7 февраля без пассажира и водителя на юго-восточной окраине города Сунжа (Республика Ингушетия). Пропавшие до сих пор не найдены. По информации правоохранительных органов, следов борьбы в салоне автомобиля не обнаружено. Личные вещи и деньги пропавших людей также оказались нетронутыми.

"Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик - расследование дела взято на личный контроль и мной, и коллегами из Ингушетии и Чеченской Республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трех регионов - все силы брошены на поиски пропавших", - сказал Меняйло.

Также в среду глава республики в ходе личной встречи обсудил происшествие с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем.

В настоящее время организовано взаимодействие с подразделениями полиции субъектов СКФО с целью установления местонахождения жительницы Северной Осетии. Кроме того, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия в настоящее время проводится проверка по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины.