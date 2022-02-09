В Твери возбудили дело после смерти женщины у здания больницы

ТВЕРЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Твери по факту смерти женщины, которая умерла около здания больницы, куда ее привезла дочь, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"По результатам проверки, проведенной по сообщению, размещенному в социальной сети, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 декабря 2021 года в Твери работники станции скорой медицинской помощи, а также городской клинической больницы ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь женщине 1983 года рождения, что повлекло смерть последней у здания больницы. В пресс-службе отметили, что туда ее привезла дочь на личной машине в связи с резким ухудшением состояния ее здоровья.

Ряд региональных СМИ сообщил, что в тот день женщина почувствовала себя плохо, приехавшие работники скорой помощи сделали ей укол и диагностировали тахикардию. Затем пациентку посетил участковый врач, порекомендовав вызвать скорую для госпитализации. Бригада долго не приезжала, и дочь решила самостоятельно отвезти мать в медучреждение, однако там отказались принимать женщину, сказав, что ее нужно доставить в другую больницу.