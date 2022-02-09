В Ингушетии возбудили дело об убийстве после исчезновения двух людей

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения водителя и его пассажирки, которые ехали из аэропорта Грозного, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что 6 февраля примерно в 21:30 мск 43-летний житель Ингушетии и 57-летняя жительница Северной Осетии на автомобиле марки Toyota Corolla серебристого цвета выехали из международного аэропорта в Грозном в направлении Ингушетии. С указанного времени сведения о них отсутствуют, об их местонахождении ничего неизвестно.

"7 февраля примерно в 14 часов указанный автомобиль обнаружен на юго-восточной окраине города Сунжа в Ингушетии. В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, гражданский и заграничный паспорт на имя мужчины, спортивная сумка и денежные средства в иностранной валюте. Допрошены близкие родственники потерпевших", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял на личный контроль розыск 57-летней жительницы Северной Осетии и 43-летнего жителя Республики Ингушетия. Он обсудил с руководителями соседних регионов детали действий, предпринимаемых в связи с происшествием.