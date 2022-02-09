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В Удмуртии возбудили дело после гибели ребенка на пожаре

Инцидент произошел в Можге

ТАСС, 9 февраля. Шестилетняя девочка погибла в результате пожара в городе Можга в Удмуртии, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту пожара в Можге, в результате которого погиб ребенок (ч. 1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, девочка проживала в квартире с 33-летней матерью, которой на момент ЧП не было дома. На место выехали следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

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