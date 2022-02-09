На Украине осквернили могилу архиепископа Винницкого Симона

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Неизвестные осквернили могилу епископа Русской православной церкви, архиепископа Винницкого и Брацлавского Симона (Ивановского) на городском кладбище в Виннице. Об этом сообщается в среду на сайте Винницкой епархии канонической УПЦ.

"На винницком кладбище осквернили могилу архиепископа Симона (Ивановского)", - говорится в сообщении.

В УПЦ отметили, что неизвестные сняли крест, который был на памятнике. Об этом инциденте стало известно после состоявшейся 6 февраля панихиды на могиле. При этом, 20 января, верующие, которые часто приходят в часовню, обнаружили сломанную и оторванную лампаду, которая была прикреплена к гранитному памятнику, а также следы ботинок на могиле.

Архиепископ Симон (Ивановский) родился 1 февраля 1888 года. С 1924 был архиереем Польской автокефальной православной церкви, а в 1940 году после процедуры покаяния принят в состав РПЦ в качестве правящего епископа Острожского. После начала Великой Отечественной войны пребывал в юрисдикции Украинской автономной православной церкви, которая сохраняла общение с Русской православной церковью. Был репрессирован в 1944 году. С 1955 года - архиепископ Винницкий и Брацлавский. Последние годы своей жизни проживал в Виннице. Умер 1 февраля 1966 года, похоронен на Центральном городском кладбище в Виннице. На его могиле построена часовня, на церковные праздники и в день рождения архиепископа сюда приносят свежие цветы и совершают заупокойные богослужения.