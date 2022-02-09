Власти Дагестана заявили, что регион лидирует по обороту нелегальной табачной продукции

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Доля нелегальной табачной продукции в Дагестане составляет 43%, что является наивысшим показателем среди регионов России, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.

"Наибольшие доли незаконного оборота табака выявлены в республиках Северного Кавказа, Дагестан с максимальным значением доли нелегальной табачной продукции (43%) входит в число данных субъектов и занимает первое место в Российской Федерации по доли незаконного оборота табачной продукции",- цитирует пресс-служба врио министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова.

Отмечается, что в республике имеются некоторые наиболее проблемные вопросы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По словам Халилова, чаще всего они касаются еще незаконного оборота алкогольной и обувной продукции. В третьем квартале 2021 году в Дагестане было зафиксировано наибольшее количество в России изъятой обуви. Всего в этот период в регионе было конфисковано более 29 тыс. пар.