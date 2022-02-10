Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на севере Италии

РИМ, 10 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в среду в провинции Реджо-Эмилия (итальянская северная область Эмилия-Романья). Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии.

Очаг залегал на глубине 6 км, эпицентр находился возле населенного пункта Корреджо с населением около 26 тыс. человек. "[Землетрясение] очень напугало, многие люди выбежали на площади, на улицы, кто-то еще не вернулся в свои дома. В настоящее время мы не получали сообщений об ущербе или пострадавших", - приводит агентство ANSA слова мэра Корреджо Илеаны Малавази.

Как отмечается в сообщении в Twitter Департамента гражданской защиты Италии, "два подземных толчка не привели к ущербу или пострадавшим".

Последнее мощное землетрясение в Италии произошло в конце августа 2016 года в районе города Аматриче, на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо. Тогда погибли 299 человек.