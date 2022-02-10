Обвиняемого в убийстве и разбое в Красноярске потребовали приговорить к 13,5 года колонии

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поддержал обвинение в Красноярском краевом суде в отношении жителя Красноярска по делу об убийстве и разбое. Демешин попросил приговорить его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство и разбойное нападение произошло в Красноярске в 2014 году. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить <…> наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев <…> Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определить в исправительной колонии строгого режима", - процитировали в пресс-службе обвинительную речь Демешина.

По словам собеседника агентства, замгенпрокурора также попросил суд удовлетворить иск от родственников о компенсации морального вреда на сумму 2 млн рублей. По версии следствия, в марте 2014 года обвиняемый, имевший долги перед ломбардом, решил убить своего знакомого, работавшего водителем-экспедитором. Когда тот подъехал на грузовом автомобиле для разгрузки товара, обвиняемый проследовал за ним в грузовой отсек автомобиля, где нанес ему 13 ударов ножом, взломал находившийся там сейф и похитил 197 тысяч рублей. Оглашение приговора состоится 14 февраля.

Замгенпрокурора находится с рабочим визитом в Красноярске.