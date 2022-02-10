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В Забайкалье число подтопленных приусадебных участков достигло 186

Наледью после выхода грунтовых вод покрыто почти 15 км дорог

ЧИТА, 10 февраля. /ТАСС/. Число приусадебных участков, которые подтоплены грунтовыми водами в Забайкальском крае, достигло 186. Наледью после выхода грунтовых вод покрыто почти 15 км дорог местного и регионального значения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 10 февраля 2022 года выход грунтовых вод и образование наледей наблюдается на территории 12 муниципальных образований в 49 населенных пунктах. В числе подтопленных 186 приусадебных участков, подполья 49 жилых домов. Наледными образованиями покрыт 21 участок дорог местного значения протяженностью 9 км и два участка дорог регионального значения протяженностью 5,7 км", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий участвуют 129 человек и 59 единиц техники.

Чрезвычайная ситуация с грунтовыми водами сохраняется в Забайкалье с начала декабря, в четырех районах введен режим ЧС. Пострадавшими предварительно признаны 100 человек.

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